أخبار دولية 22 أيار 2017 22/05/2017 08:37:17 دريك يتفوق على اديل في جوائز بيلبورد...ويحطم الرقم القياسي

وفي اول اطلالة لها في عرض موسيقي بعد نحو 15 عاما...تكريم لهذه المغنية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار دريك,بيلبورد,وفي اول اطلالة لها في عرض موسيقي بعد نحو 15 عاما...تكريم لهذه المغنية

LBCI News Lebanon

حطم المغني الراب العالمي دريك، الرقم القياسي، بنيله 13 جائزة بيلبورد الموسيقية متغلبا على المغنية اديل التي سبق وان نالت عام 2012 اثني عشر جائزة في الحفل نفسه. الإعلان