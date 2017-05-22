بالصور: إطلالات ميلانيا ترامب في السعودية... تبهر العالم!

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أبهرت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب العالم بإطلالاتها المحتشمة خلال زيارة رسمية مع زوجها دونالد ترامب إلى السعودية.وفي التفاصيل، وصلت ميلانيا من الولايات المتحدة الأميركية بتصميم Jumpsuit أسود مع حزام ذهبي كبير. وخلال الاحتفال المسائي في قصر المربع التاريخي، أطلت ميلانيا في فستان زهري من تصميم المبدعة اللبنانية ريم عكرا.واختارت ترامب فستاناً باللون الزيتي من تصميم رالف لورين خلال زيارة لها للمدرسة الأميركية الدولية في الرياض.أمّا للإطلالة التي اعتمدتها لدى مغادرة واشنطن باتجاه السعودية، فقد اختارت تنورة من Hervé Pierre باللون البرتقالي مع حذاء من جيمي شو.شاهدوا إطلالات السيدة الأولى الجميلة البالغة من العمر 47 عاماً وشاركونا آراءكم: