بالصور- جلسة تصوير لتوأم برازيلي تجتاح الإنترنت!

توأم برازيلي يحتفل بعيد ميلاده المئة

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LBCI News Lebanon

انتشرت صور بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي لتوأم برازيلي يحتفل بعيد ميلاده المئة.



وخضعت ماريا بغناتون وشقيقتها بولين بغناتون لجلسة تصوير مميزة وذلك للإحتفال بهذه المناسبة الخاصة في مدينة فيتوريا في البرازيل.

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وقررت خبيرة التصوير كاميلا ليما تصوير الشقيقتين بعدما شاهدت تقريرًا في نشرة الأخبار عن حلول عيد ميلادهما المئة في 24 أيار مايو، فأحضرت لهما التنانير الملوّنة و القمصان التي كُتب عليها الرقم 100.



التقطت ليما صورًا مختلفة للشقيقتين بغناتون داخل سيارة زهرية اللون ومع الكايك وغيرها وقالت في مقابلة لها إنها كانت سعيدة جدًا خلال تصويرهما وأضافت انهما لم تشتكيا من التعب طوال فترة التصوير بل كانتا تستمتعان بوقتهما.



يذكر أن لبولين 6 أولاد و19 حفيدا و 16 اولاد أحفاد، فيما لدى ماريا 5 أولاد و12 حفيدا و 7 ابناء احفاد.



من بعدها، نشرت ليما صور التوأم على صفحتها الخاصة على موقع فايسبوك والتي لاقت استحسان متابعيها الذين أعادوا نشر الصور بكثافة لتصل إلى عدد كبير من الأشخاص حول العالم.



شاهدوا صور ماريا وبولين أدناه:

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