اتصال بين عون وماكرون...

وهذا ما أكده ماكرون لعون...

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LBCI News Lebanon

أجرى الرئيس ميشال عون أجرى اتصالا بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أعلن استمرار الدعم الفرنسي لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته, اما عون فأكد خلال الاتصال حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع فرنسا وتطويرها في المجالات كافة.

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من جهة اخرى، اكد عون "ان الجيش والقوى الامنية الاخرى يقومون بواجباتهم كاملة في المحافظة على الامن والاستقرار في البلاد"، منوها بالعمليات الاستباقية التي ينفذها الجيش "في مواجهة الارهابيين في جرود عرسال وجوارها، وفي ملاحقة الخلايا النائمة وكشفها واعتقال افرادها".وفي سياق آخر، أعلن الوزير غطاس خوري من بعبدا :"ان سلطنة عمان قدمت هبة بقيمة 25 مليون دولار لانشاء مركز ثقافي لبناني - عماني في بيروت، وان المبنى الجديد للمكتبة الوطنية في الصنائع، الذي مولت دولة قطر اقامته، بات جاهزا في انتظار تحديد موعد تدشينه".