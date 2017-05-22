أخبار دولية
22 أيار 2017
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هذا هو موعد الزيارة الاولى بين ماكرون وبوتين...

الزيارة الاولى ستكون تحت سقف قصر فرساي Lebanon, news ,lbci ,أخبار بوتين,ماكرون,الزيارة الاولى ستكون تحت سقف قصر فرساي
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هذا هو موعد الزيارة الاولى بين ماكرون وبوتين...
يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 29 ايار نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر فرساي بمناسبة معرض عن زيارة القيصر بطرس الاكبر لفرنسا في 1717 حسب ما اعلن مكتبه.
     
وستكون تلك أول زيارة للرئيس الروسي الى باريس منذ تولي ايمانويل ماكرون مهامه.
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