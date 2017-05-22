هذا هو موعد الزيارة الاولى بين ماكرون وبوتين...

الزيارة الاولى ستكون تحت سقف قصر فرساي

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بوتين,ماكرون,الزيارة الاولى ستكون تحت سقف قصر فرساي

LBCI News Lebanon

يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 29 ايار نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر فرساي بمناسبة معرض عن زيارة القيصر بطرس الاكبر لفرنسا في 1717 حسب ما اعلن مكتبه.



وستكون تلك أول زيارة للرئيس الروسي الى باريس منذ تولي ايمانويل ماكرون مهامه.