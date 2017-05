الإعلان

خطفت النجمة العالمية سيلين ديون كلّ الأضواء في حفل توزيع جوائز الـ Billboard في لاس فيغاس يوم أمس إن كان بإطلالتها الغريبة التي تميزت بخاتم من الماس يصل سعره حتى 3 مليون دولار أو من خلال أدائها لأغنية My Heart Will Go On.وقد استطاعت النجمة البالغة من العمر 49 عاماً أنّ تترك انطباعاً مؤثراً للغاية، عندما أدت الأغنية المذكورة التي تعود لفيلم Titanicعام 1997 وذلك بمناسبة مرور 20 عاماً على إطلاقها.الجدير ذكره، أنّ الخاتم الضخم من تصميم هاري كوتلار أمّا الفستان فمن تصميم ستيفان رولان.إليكم الصور: