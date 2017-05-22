روحاني: إيران تريد اقتلاع الإرهاب من الشرق الأوسط

وبماذا نصح السعودية؟

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LBCI News Lebanon

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط من دون مساعدة طهران وذلك في معرض رده على الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



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وأوضح روحاني إن إيران ستواصل برنامجها الصاروخي الباليستي لأغراض دفاعية فقط. كما انتقد روحاني، قمة الرياض ووصفها بأنها حدث شكلي لا قيمة سياسية له ولن تصدر عنه أي نتائج، مشيرا الى أن السعودية ستكون أقوى إذا سمحت لشعبها تقرير مصير البلاد عن طريق التصويت.وأوضح روحاني إن إيران ستواصل برنامجها الصاروخي الباليستي لأغراض دفاعية فقط.