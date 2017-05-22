روحاني: إيران تريد اقتلاع الإرهاب من الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط من دون مساعدة طهران وذلك في معرض رده على الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما انتقد روحاني، قمة الرياض ووصفها بأنها حدث شكلي لا قيمة سياسية له ولن تصدر عنه أي نتائج، مشيرا الى أن السعودية ستكون أقوى إذا سمحت لشعبها تقرير مصير البلاد عن طريق التصويت.
وأوضح روحاني إن إيران ستواصل برنامجها الصاروخي الباليستي لأغراض دفاعية فقط.
فرنسا تدعو لحوار مع إيران
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انها تريد تطوير حوارها السياسي مع إيران، آملة أن يؤدي ذلك إلى جهود بناءة لحل أزمات إقليمية بعد يوم من توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات لإيران.