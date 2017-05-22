آخر الأخبار
22 أيار 2017
Back

سي.إن.إن ترك: تركيا تستدعي السفير الأميركي لدى أنقرة للاحتجاج على معاملة مسؤولين أمنيين أتراك في الولايات المتحدة

سي.إن.إن ترك: تركيا تستدعي السفير الأميركي لدى أنقرة للاحتجاج على معاملة مسؤولين أمنيين أتراك في الولايات المتحدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تركيا,
episodes
سي.إن.إن ترك: تركيا تستدعي السفير الأميركي لدى أنقرة للاحتجاج على معاملة مسؤولين أمنيين أتراك في الولايات المتحدة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً