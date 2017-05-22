بالفيديو- أصغر منسّق موسيقى في العالم يدخل موسوعة "غينيس"... لن تصدّقوا كم يبلغ من العمر!

طفل يحصل على على لقب أصغر منسّق موسيقى في العالم

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LBCI News Lebanon

انضمّ الطفل الياباني "ايتسوكي موريتا" إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية وحاز على لقب أصغر منسّق موسيقى في العالم.



ويبلغ موريتا من العمر 6 سنوات فقط ولديه موهبة خارقة في لعب الموسيقى وتنسيقها.



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واستطاع موريتا الإنضمام إلى موسوعة غينيس بعدما نسّق الموسيقى لمدّة ساعة كاملة في مطعم في مدينة اوساكا اليايانية أمام حضور من البالغين. واستطاع موريتا الإنضمام إلى موسوعة غينيس بعدما نسّق الموسيقى لمدّة ساعة كاملة في مطعم في مدينة اوساكا اليايانية أمام حضور من البالغين.



وعبّر موريتا عن فرحته الكبيرة لتحقيق الرقم القياسي وقال في مقابلة له إن منسّق الموسيقى السويدي "أفيتشي" هو المفضّل لديه وهو مصدر الهامه.



شاهدوا أداء ايتسوكي في الفيديو أدناه: