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22 أيار 2017
22/05/2017 09:49:37
حسن خليل: أكدنا اليوم لوفد اتحاد كرة السلة أننا نقف إلى جانبهم منذ اللحظة الأولى للمساعدة في استضافة لبنان لبطولة كأس آسيا في آب المقبل
حسن خليل: أكدنا اليوم لوفد اتحاد كرة السلة أننا نقف إلى جانبهم منذ اللحظة الأولى للمساعدة في استضافة لبنان لبطولة كأس آسيا في آب المقبل
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