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22 أيار 2017
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حسن خليل: أكدنا اليوم لوفد اتحاد كرة السلة أننا نقف إلى جانبهم منذ اللحظة الأولى للمساعدة في استضافة لبنان لبطولة كأس آسيا في آب المقبل

حسن خليل: أكدنا اليوم لوفد اتحاد كرة السلة أننا نقف إلى جانبهم منذ اللحظة الأولى للمساعدة في استضافة لبنان لبطولة كأس آسيا في آب المقبل Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوفد,اليوم,أكدنا,خليل,
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حسن خليل: أكدنا اليوم لوفد اتحاد كرة السلة أننا نقف إلى جانبهم منذ اللحظة الأولى للمساعدة في استضافة لبنان لبطولة كأس آسيا في آب المقبل
 
 
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