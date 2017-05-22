منوعات 22 أيار 2017 22/05/2017 09:54:11 بالفيديو - انهيار باب كاتدرائية في اسبانيا... والضحيّة امرأة في الثمانين من عمرها

أصيبت سيدة مسنة في رأسها بعدما سقط باب كاتدرائية عليها

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LBCI News Lebanon





وانهار الباب الذي بلغ ارتفاعه 5 امتار في كاتدرائية في مدينة بالنسيا الإسبانية خلال تواجد عدد كبير من الناس بداخلها.



وسجّل أحد الموجودين الحادثة بحيث نجا مئات الأشخاص من وقوع الباب الخشبي الضخم عليهم.

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إلا أن الباب أصاب العجوز التي تبلغ من العمر 80 سنة فهرع عناصر الإسعاف إلى مساعدتها ونقلها إلى المستشفى.



وأعلن الأطباء أن إصابة السيدة التي لم يعلن عن هويتها لا تهدد حياتها، كما قال رجال الإطفاء بدورهم إن الإنهيار حصل بسبب تدافع مئات الأشخاص للدخول إلى داخل الكاتدرائية.



كذلك، أعلنت الجهات المسؤولة أن الباب سينزع ليتم ترميمه وإصلاحه قبل تركيبه من جديد. أصيبت سيدة مسنة في رأسها بعد سقوط باب كاتدرائية عليها خلال حضورها احتفالاً دينياً بداخلها.وانهار الباب الذي بلغ ارتفاعه 5 امتار في كاتدرائية في مدينة بالنسيا الإسبانية خلال تواجد عدد كبير من الناس بداخلها.وسجّل أحد الموجودين الحادثة بحيث نجا مئات الأشخاص من وقوع الباب الخشبي الضخم عليهم.إلا أن الباب أصاب العجوز التي تبلغ من العمر 80 سنة فهرع عناصر الإسعاف إلى مساعدتها ونقلها إلى المستشفى.وأعلن الأطباء أن إصابة السيدة التي لم يعلن عن هويتها لا تهدد حياتها، كما قال رجال الإطفاء بدورهم إن الإنهيار حصل بسبب تدافع مئات الأشخاص للدخول إلى داخل الكاتدرائية.كذلك، أعلنت الجهات المسؤولة أن الباب سينزع ليتم ترميمه وإصلاحه قبل تركيبه من جديد. المصدر