بالفيديو - شابة تتسبب بعراك داخل مطعم بعدما ضربت طفلة أمام والدتها

تسببت طالبة جامعية بعراك داخل مطعم في الصين بعدما ركلت طفلة بحجة انها أفسدت موعدها الغرامي مع حبيبها.



وأظهرت كاميرات المراقبة اللحظة التي وجّهت الشابة ضربتها إلى الطفلة التي تبلغ من العمر 4 سنوات فقط، لتهرع والدة الأخيرة وتوجّه لها ضربات متتالية على رأسها ووجهها.



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وبسرعة، تدخل طاقم المطعم لوضع حد للعراك بين السيدتين إلا أن والدة الطفلة الملقّبة ب"سونغ" لم تهدأ وقامت برمي زجاجة من الماء على وجه الشابة التي رمت بدورها زجاجة على سيدة كانت ترافق سونغ.ومن شدة الغضب، وجّهت سونغ ضربات متتالية إلى نادل يعمل في المطعم، الأمر الذي دفعه إلى رد الضربات لها.وذكرت الصحف الصينية أن الطالبة انزعجت من الطفلة لأنها كانت تصدر الأصوات المزعجة خلال موعدها الغرامي برفقة حبيبها، مما تسبب بشجار لا يمكن السيطرة عليه يمكنكم مشاهدة احداثه في الفيديو أدناه: