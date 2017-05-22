بالفيديو: طلب يدها خلال اجتماع مجلس المحافظين... ردّة فعلها غريبة!

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اللحظة التي طلب فيها عضو مجلس المحافظين الزواج من زميلته خلال اجتماع لانتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس في مقاطعة لينكولنشاير ببريطانيا.وفي التفاصيل ظهرت روزماري وولي، جالسة بهدوء تام عندما أقدم زميلها المحافظ مارتن ترولوب – بيلو على طلب يدها بعد إلقاء خطابه الأخير كرئيس للمجلس.وقد قال مارتن: "أخيراً لدي سؤال لعضو في هذا المجلس، المستشارة الآنسة روزماري وولي، هل تتزوجيني؟" في هذه اللحظة أصيبت وولي بالصدمة وصمتت فجأة إلى أن قالت لها امرأة جالسة بالقرب منها "لن تقولي شيئاً؟"عندها، مازحت وولي ترولوب بالقول: "هل يمكنني التفكير في ذلك؟" قبل أن تقول "طبعاً أوافق."الجدير ذكره، أنّ التهنئات انهالت على الثنائي فور إعلان روزماري موافقتها.إليكم الفيديو: