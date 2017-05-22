لهذا السبب عليكِ تطبيق البلسم قبل الشامبو!

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الاعتناء بالشعر يتضمن حتماً تطبيق البلسم المنعمّ للخصلات لحصول على شعر حريري ناعم.ولكنّ هل كنتم تعلمون أنّ تطبيق البلسم بعد غسل الشعر بالشامبو لا يفيد ويمنع حصول خصلات الشعر على خصائص البلسم؟في هذا السياق، تتجه الشركات المنتجة لمستحضرات الشعر إلى اعتماد روتين مختلف! فالمديرة الفنية لكيراستاس نينا ديمشقي، تنصح بتطبيق البلسم قبل غسل الشعر بالشامبو للحصول على فعالية المنعم لأطول فترة ممكنة خصوصاً إذا كان الشعر جافاً ومقصفاً.أمّا صاحبات الشعر الخفيف والمتشابك سيستفدن من هذه الطريقة لأنّها تجعل الخصلات سهلة التسريح.وتنصح بأن يتم اختيار البلسم والشامبو من النوع نفسه على أن يكون هذا الأخير غنياً بالبروتين ومن دون كيراتين أيضاً.: عند تطبيق البلسم اتركيه على شعرك بضع دقائق قبل غسله بالشامبو.مصدر