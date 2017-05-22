منوعات
22 أيار 2017
Back

فتاة تصارع الموت... ماذا حصل لها داخل مركز التسوّق؟

ماذا حصل لهذه المراهقة داخل مركز التسوّق؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار إصابات, مركز تسوق, مصعد,فتاة,ماذا حصل لهذه المراهقة داخل مركز التسوّق؟
episodes
فتاة تصارع الموت... ماذا حصل لها داخل مركز التسوّق؟

تصارع فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً الموت بعدما سقطت من ارتفاع تجاوز الـ 7 أمتار من مصعد داخل مركز تسوق مزدحم.

وقد تعرّضت الطالبة، التي لم يُكشف عن إسمها، الى إصابات خطيرة فى الرأس ونقلت الى المستشفى بواسطة سيارة اسعاف لتلقي العلاج.

والملفت هو أن المتسوقين الذين شهدوا على سقوط الفتاة داخل مركز Wheatsheaf  التجاري قالوا إنهم يعتقدون أنها تعرّضت أيضاً لكسور أخرى.
الإعلان


ويذكر أن رجلاً ووضع قميصه على رأس الطفلة وضغط جيداً في محاولة لإنقاذ النزيف الشديد الذي أصيبت به الى أن وصل المسعفون.

ويجب التنويه الى أن الشرطة فتحت تحقيقاً لكشف الظروف الكاملة وراء سقوط الفتاة.

المصدر
إقرأ أيضاً