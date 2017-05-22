فتاة تصارع الموت... ماذا حصل لها داخل مركز التسوّق؟

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تصارع فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً الموت بعدما سقطت من ارتفاع تجاوز الـ 7 أمتار من مصعد داخل مركز تسوق مزدحم.وقد تعرّضت الطالبة، التي لم يُكشف عن إسمها، الى إصابات خطيرة فى الرأس ونقلت الى المستشفى بواسطة سيارة اسعاف لتلقي العلاج.والملفت هو أن المتسوقين الذين شهدوا على سقوط الفتاة داخل مركز Wheatsheaf التجاري قالوا إنهم يعتقدون أنها تعرّضت أيضاً لكسور أخرى.ويذكر أن رجلاً ووضع قميصه على رأس الطفلة وضغط جيداً في محاولة لإنقاذ النزيف الشديد الذي أصيبت به الى أن وصل المسعفون.ويجب التنويه الى أن الشرطة فتحت تحقيقاً لكشف الظروف الكاملة وراء سقوط الفتاة.