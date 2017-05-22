لجنة مراقبة هيئات الضمان: تنظيم محاضر بحق جهات ومحال مخالفة في بيروت

أعلنت لجنة مراقبة هيئات الضمان المخولة مهام الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، أنه وفي سياق متابعة تطبيق أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان، نظم مراقبوها محاضر وجاهية بحق الجهات والمحال المخالفة وبعض المؤسسات التي تقدم خدمات استقدام العمال الأجانب والتي تقوم ببيع وتسويق المنتجات التأمينية دون الحصول على التراخيص المفروضة بموجب القانون، ضمن نطاق محافظة بيروت.

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وأكدت اللجنة في بيان انها سوف تعمد إلى اتخاذ القرارات المناسبة والإجراءات اللازمة في حق المخالفين.

وتمنت لجنة مراقبة هيئات الضمان من المواطنين الالتزام بالتعامل، في كل ما يتعلق بعقود التأمين، مع شركات ووسطاء التأمين المرخص لهم أصولا و الخاضعين لرقابة اللجنة بموجب قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.