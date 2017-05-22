خاص بالفيديو: ماغي بو غصن تكشف مفعول حبّة "كاراميل".. وهل تعطيها لممثلة من زميلاتها؟

ما هي حبّة "كاراميل"؟

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LBCI News Lebanon

تطلّ النجمة ماغي بو غصن عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال في مسلسل "كاراميل" إلى جانب كلّ من ظافر عابدين وكارمن لبّس ونخبة من النجوم.

ومع طرح الإعلان الترويجي الخاص بالمسلسل، تساءل كثيرون ما هي حبّة "كاراميل"؟ وكيف قطعة من الكاراميل كانت كفيلة بتغيير حياة مايا والمحيطين بها؟

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تكشف الممثلة ماغي بو غصن في التقرير المصوّر الخاص بلقاء موقع قناة LBCI معها أن حبّة "كاراميل" ستسمح لها بمعرفة نوايا الأشخاص وتسمع ما يفكّرون به في أحداث العمل ضمن قالب إجتماعيّ دراميّ كوميديّ طريف. وتتساءل ماغي بو غصن في اللقاء هل معرفة أفكار الأشخاص هو نعمة أو نقمة؟ لتعود وتؤكّد أن الأمر نقمة من وجهة نظرها.

في سياقٍ متصل، تقول ماغي بو غصن أن "الشعب اللبناني بالفطرة آخد حبّة كاراميل"، لكنّها تُفضّل أن تعطي حبّة "فقدان ذاكرة" لممثلة زميلة بدل حبّة كاراميل. وتلفت بو غصن أن مسلسل "كاراميل" ذات طابع كوميدي لكن يتخلّله قصص الغدر والعصابات، وتضيف "كاراميل مش بس ضحك".

وتختم النجمة ماغي بو غصن اللقاء بمراهنتها على منافسة مسلسل "كاراميل" بنجاح في السباق الرمضاني، قائلةً "أكيد سيُنافس عبر الشاشة الذهبيّة LBCI".

يُذكر أن مسلسل "كاراميل" من إنتاج إيغل فيلمز- جمال سنّان، سيناريو وحوار مازن طه، إخراج إيلي حبيب، ، ومن بطولة ماغي بو غصن، ظافر العابدين، بيار داغر، كارمن لبّس، طلال الجردي، مي صايغ، الياس الزايك، جيسي عبدو، كارين سلامة، بيار جمجيان، بيار شمعون، هشام أبو سليمان، جورج دياب، جوليان فرحات، وغيرهم.

شاهدوا اللقاء الكامل لموقع قناة LBCI مع النجمة ماغي بو غصن من كواليس تصوير مسلسل "كاراميل".