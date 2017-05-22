منوعات 22 أيار 2017 22/05/2017 10:23:57 بالفيديو: طفلة أجبرت على الزواج من رجل يكبرها بعشرين عاماً... ثمنها قلادة من الذهب!

طفلة في الـ 14 من عمرها مجبرة على الزواج من رجل يكبرها بعشرين سنة

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LBCI News Lebanon





ويُظهر شريط الفيديو الذي ضبطته الشرطة في هاتف العريس، مراسم الزواج الذي جرى العام الماضي بحسب التقاليد الاسلامية وبحضور رجل دين بارز في المنطقة.



ونتيجة لذلك، سيتم الحكم على الإمام إبراهيم عمرديك البالغ من العمر 62 بجرم تزويج قاصر.

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يُشار إلى أنّ والدة الطفلة كانت متواجدة خلال مراسم الزواج، كما قيل إنّ العريس قدم عقد ذهب قيمته 1480 دولار أميركي للوالد كي يتزوج ابنتها.



الجدير ذكره، أنّ الخدمات الأسرية والمجتمعية كانت قد تلقت 60 تقريرا عن احتفالات زواج غير قانونية شملت 57 طفلاً بين 30 كانون الأول 2014 و31 كانون الثاني من عام 2017.



إليكم الفيديو:





Sydney child brides forced into marriage. Video shows how widespread the exploitation is. Why are the authorities ignoring the problem? pic.twitter.com/h3Gc534PUP — 7 News Sydney (@7NewsSydney) May 22, 2017 انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة إجبار طفلة في الـ 14 من عمرها على الزواج من رجل يكبرها بعشرين سنة داخل جامع في ملبورن، أستراليا.ويُظهر شريط الفيديو الذي ضبطته الشرطة في هاتف العريس، مراسم الزواج الذي جرى العام الماضي بحسب التقاليد الاسلامية وبحضور رجل دين بارز في المنطقة.ونتيجة لذلك، سيتم الحكم على الإمام إبراهيم عمرديك البالغ من العمر 62 بجرم تزويج قاصر.يُشار إلى أنّ والدة الطفلة كانت متواجدة خلال مراسم الزواج، كما قيل إنّ العريس قدم عقد ذهب قيمته 1480 دولار أميركي للوالد كي يتزوج ابنتها.الجدير ذكره، أنّ الخدمات الأسرية والمجتمعية كانت قد تلقت 60 تقريرا عن احتفالات زواج غير قانونية شملت 57 طفلاً بين 30 كانون الأول 2014 و31 كانون الثاني من عام 2017.إليكم الفيديو: