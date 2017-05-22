باسيل قال كلمته بعد قمة الرياض...لكن للمستقبل وجهة نظر أخرى

ولمن توجهت قائلة "من يدعو الدب الى كرمه"؟

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LBCI News Lebanon



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وأكدت المصادر للـ LBCI ان مشاركة لبنان في المؤتمر، لا يمكن ان يكون محل جدل او تشكيك، بل هي مشاركة واجبة وحتمية وضرورية، في ظل تحولات لا بد من ان تُقرأ بدقة، وبحس المسؤولية الوطنية المعنية بحماية لبنان، وعدم الخروج عن قواعد التضامن العربي.



وبالنسبة لما يزج لبنان في آتون التجاذبات الخارجية، وفِي الخروج عن موجبات النأي بالنفس، اشارت المصادر الى أن هي الجهات التي تصر على اعتبار نفسها في منأى عن التزام الاجماع الوطني ، وتعطي نفسها حقوقاً تفوق حقوق الدولة بالمشاركة في الحروب الخارجية ، وخدمة اجندات إقليمية ، على صورة ما يجري في سوريا والعراق واليمن والبحرين وغيرها . ردت مصادر في الوفد اللبناني إلى قمة الرياض على الحملة التي تستهدف مشاركة لبنان بشخص رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المرافقين في هذه القمة، معلنة ان تمسك لبنان بسياسة النأي بالنفس، لا يلغي التزام لبنان بموجبات التضامن العربي، وبأن لبنان هو جزء لا يتجزأ من العالمين العربي والإسلامي الذي اجتمع في الرياض، وأطلق رؤية تاريخية تلتقي مع رسالة لبنان في التسامح والتعايش المشترك ونبذ التطرّف.وأكدت المصادر للـ LBCI ان مشاركة لبنان في المؤتمر، لا يمكن ان يكون محل جدل او تشكيك، بل هي مشاركة واجبة وحتمية وضرورية، في ظل تحولات لا بد من ان تُقرأ بدقة، وبحس المسؤولية الوطنية المعنية بحماية لبنان، وعدم الخروج عن قواعد التضامن العربي.وبالنسبة لما يزج لبنان في آتون التجاذبات الخارجية، وفِي الخروج عن موجبات النأي بالنفس، اشارت المصادر الى أن هي الجهات التي تصر على اعتبار نفسها في منأى عن التزام الاجماع الوطني ، وتعطي نفسها حقوقاً تفوق حقوق الدولة بالمشاركة في الحروب الخارجية ، وخدمة اجندات إقليمية ، على صورة ما يجري في سوريا والعراق واليمن والبحرين وغيرها .

عن عدم دعوة ايران...من يدعو الدب الى كرمه



ولفتت المصادر للـ LBCI، الى أن المآخذ التي طرحت حول عدم دعوة ايران الى القمة ، هى مآخذ على صورة من يدعو الدب الى كرمه ، لانه ما من دولة شاركت في القمة، الا وكان للنظام الايراني نصيب في مشاكلها الداخلية من طاجيكستان الى اليمن .



واوضحت ان مسلسل الشتائم المتواصل، قبل القمة وبعدها، والذي ينصب يومياً ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، هو سبب إضافي وموجب لما صدر من القمة تجاه ايران وسياساتها ، ويقع في سياق ادلة الاتهام السياسية التي تعطي الدول العربية والإسلامية حق الرد على النهج الايراني المتبع في تغذية النزاعات المذهبية ، وتأجيج الصراعات الاهلية في بلدان المنطقة.



وتساءلت "هل هناك عاقل يمكن ان يتوقع صدور بيان عن قمة اسلامية - أميركية ، عقدت في الرياض ، ولا يتناول التدخل الايراني في شؤون البلدان العربية والإسلامية ؟ "



وشددت أن البيان الذي صدر عن القمة يقع في خانة تحصيل الحاصل، وفِي خانة التأكيد على وجود مشكلة كبيرة جداً بين النظام الايراني والأكثرية الساحقة من البلدان الاسلامية .