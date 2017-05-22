فرنسا تدعو ليبيا الى التعامل مع المهاجرين بشكل لائق

دعت فرنسا السلطات الليبية الى "بذل ما في وسعها ليتم التعامل مع المهاجرين في شكل لائق"، وذلك بعدما ندد المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين بالظروف "المروعة" في مراكز احتجاز هؤلاء في ليبيا.

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واكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال "انها أولوية على صعيد احترام حقوق الانسان ومكافحة الجريمة المنظمة".

وقام المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة فيليبو غراندي الاحد بزيارة مفاجئة استمرت بضع ساعات لليبيا، منددا بظروف "مروعة" في المراكز التي يحتجز فيها الاف المهاجرين الذين اعتقلوا او انقذوا في البحر المتوسط خلال محاولتهم العبور الى اوروبا.

واعرب غراندي عن "صدمته" مطالبا بالسماح لطالبي اللجوء واللاجئين بمغادرة مراكز الاحتجاز.