أخبار دولية
22 أيار 2017
Back

فرنسا تدعو ليبيا الى التعامل مع المهاجرين بشكل لائق

المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: لاحترام حقوق الانسان ومكافحة الجريمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار هجرة غير شرعية, ليبيا,فرنسا, المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: لاحترام حقوق الانسان ومكافحة الجريمة
episodes
فرنسا تدعو ليبيا الى التعامل مع المهاجرين بشكل لائق

دعت فرنسا السلطات الليبية الى "بذل ما في وسعها ليتم التعامل مع المهاجرين في شكل لائق"، وذلك بعدما ندد المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين بالظروف "المروعة" في مراكز احتجاز هؤلاء في ليبيا.

 
الإعلان

 واكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال "انها أولوية على صعيد احترام حقوق الانسان ومكافحة الجريمة المنظمة".

 

وقام المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة فيليبو غراندي الاحد بزيارة مفاجئة استمرت بضع ساعات لليبيا، منددا بظروف "مروعة" في المراكز التي يحتجز فيها الاف المهاجرين الذين اعتقلوا او انقذوا في البحر المتوسط خلال محاولتهم العبور الى اوروبا.

 

واعرب غراندي عن "صدمته" مطالبا بالسماح لطالبي اللجوء واللاجئين بمغادرة مراكز الاحتجاز.

إقرأ أيضاً