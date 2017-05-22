بالصورة: دفع المال لشراء أيباد... ما عثر عليه داخل العلبة أصابه بالصدمة!

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أصيب رجل بغضب شديد بعدما أنفق أكثر من 400 دولار لشراء أيباد عبر الانترنت، ليعثر داخل العلبة التي وصلته على منعم أقمشة من متاجر تيسكو.ويذكر أن الرجل "مينه نجو" البالغ من العمر 27 قد تفاجأ كثيراً عندما فتح علبة آبل في الفرع العملاق للسوبرماركت في بو- شرق لندن. والملفت هو أن صدمة الرجل تحوّلت الى غضب عندما أبلغه الموظفون أنه لن يسترجع نقوده وأنه لن يتم استبدال العلبة وأن قرارهم هذا "نهائي".ولفت الرجل الى أنه وزوجته مستاءان جداً مما حصل، لأنهما غير قادرين على تحمّل أعباء شراء أيباد آخر لأنه مكلف جداً، وأشار الى أنه ادخر المال لفترة طويلة، على الرغم من أن لديه طفل يبلغ من العمر 10 أشهر، لشراء الأيباد لزوجته، وموضحاً أن ابنه الصغير يحب أن يشاهد الرسوم المتحركة على يوتيوب وبالتالي كان هذا الأيباد له أيضاً.وادعت تيسكو أنها حققت في قضية السيد نجو، لافتة الى أن الموظفين على ثقة من أن الأيباد قد سُلّم الى مخزن المتجر في بو.ويذكر أن متجر تيسكو قد اتصل بالسيد نجو للتأكيد على أنه سيتم ارجاع كامل المبلغ له.