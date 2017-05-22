انطلاق المعركة الانتخابية في بعلبك مع ترشيح حبشي

جعجع: هذا هو الحل الوحيد بموضوع قانون الانتخاب

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رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لا حل الا في الذهاب إلى التصويت داخل مجلس الوزراء على تفاصيل النسبية الكاملة، لافتا الى ان أي شيء غير ذلك هو فشل للجميع عهداّ وحكومة.جعجع أشار خلال الاعلان عن ترشيح انطوان حبشي عن المقعد الماروني في بعلبك - الهرمل الى انه آن الاوان في أن يكون للقوات مرشح في دائرة بعلبك الهرمل، وقال:"لدينا أحلام كبيرة لمنطقتنا الإستثنائية ولأهل تلك المنطقة".