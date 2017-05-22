لماذا وبخت كيت ميدلتون الأمير جورج في حفل زفاف شقيقتها؟

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وبخت دوقة كامبريج كيت ميدلتون طفلها الأمير جورج أمام عدسات الكاميرا التي التقطت صورة لهذا الأخير وهو يبكي.وفي التفاصيل، وقف الأمير المشاغب على فستان زفاف خالته بيبا ميدلتون الذي بلغ سعره أكثر من 52 ألف دولار أميركي.يُشار إلى أنّ كيت ميدلتون حرصت خلال حفل الزفاف على الإمساك بزمام الأمور والسيطرة على تصرفات الأطفال الذي مشوا خلف شقيقتها العروس والذي كان من بينهم الأمير جورج والأميرة شارلوت.الجدير ذكره، أن حفل الزفاف جرى نهاية الأسبوع الماضي في كنيسة سانت مارك حيث تم عقد قران كلّ من بيبا والملياردير جيمس ماثيوز.