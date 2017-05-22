ألمانيا تحث إيران على وقف دعم الجماعات المسلحة في العراق وسوريا

أكد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل ان على إيران وقف دعمها لجماعات مسلحة في سوريا والعراق تساهم في زعزعة استقرار الشرق الأوسط إذا أرادت علاقات طيبة مع الغرب.

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وقال جابرييل خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان: "في الكثير من الصراعات في المنطقة تلعب إيران دورا صعبا خاصة في العراق وسوريا".

وأضاف: "على الرسالة أن تكون أننا مستعدون للعمل مع الحكومة الجديدة، لكننا نتوقع من إيران أن تتصرف بمسؤولية في المنطقة وتدعم سياسات السلام وليس الإرهاب" .

من جهته، حث لو دريان إيران على تنفيذ الاتفاق النووي بحسم.