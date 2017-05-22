شرب الكحول باعتدال لا يفيد صحة القلب... إليكم الحقيقة العلمية!

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بعد مراجعة 45 دراسة، تبين أنّ شرب كأس نبيذ واحدٍ لا يفيد صحة القلب بعكس الأقاويل التي انتشرت في السابق، وذلك بحسب الدكتور تيم ستوكويل، مدير مركز بحوث الإدمان في جامعة فيكتوريا في كولومبيا البريطانية.فقد قيل سابقاً إن شرب الكحول باعتدال يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية مقارنة مع الذين لا يشربون الكحول.وتابع الباحثون حالة أكثر من 9100 بالغ من بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 23 و 55 عاماً. وقد وجدوا أنّ الناس الذين يشربون الكحول باعتدال أيّ الذين يشربون كأساً أو كأسين في اليوم كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.ولكن بعد ملاحظة حالة هؤلاء الناس مع تقدمهم في السن تبين أنّ خطر الإصابة بأمراض القلب يتضاعف عند شرب الكحول خصوصاً إذا ما كان يعاني الفرد من مشاكل صحية ويتناول الأدوية التي قد تتفاعل مع الكحول.وقد جاءت هذه النتائج لتناقض دراسة حديثة أجرتها جامعة كامبريدج وجدت فيها أنّ الرجال والنساء الذين يشربون الكحول باعتدال هم أقل عرضة لخطر الإصابة بمشاكل القلب.الجدير ذكره، أنّ هذا التقييم الذي أجري لـ 45 دراسة نُشر في مجلة الدراسات على الكحول والمخدرات.