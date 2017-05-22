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22 أيار 2017
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بيان القمة الخليجية الأميركية: اتهام إيران بمحاولة بث الفرقة والفتن الطائفية ودعم الحل في سوريا بناء على مقررات جنيف1

بيان القمة الخليجية الأميركية: اتهام إيران بمحاولة بث الفرقة والفتن الطائفية ودعم الحل في سوريا بناء على مقررات جنيف1 Lebanon, news ,lbci ,أخبار اتهام,الأميركية,الخليجية,القمة,بيان,
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بيان القمة الخليجية الأميركية: اتهام إيران بمحاولة بث الفرقة والفتن الطائفية ودعم الحل في سوريا بناء على مقررات جنيف1
 
 
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