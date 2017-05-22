كيف ستكون حال الكهرباء هذا الصيف؟

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قام رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك، بجولة تفقدية في محافظة جبل لبنان.وأعلن الحايك أن محطة ضاحية بيروت الجنوبية ستوضع قريبا في الخدمة، مشدّدا على الفائدة الكبيرة التي ستعود بها المحطة على الضاحية حيث ستساهم في تخفيف الحمولة عن المخارج والمحطات التي تتغذى منها المنطقة حاليا، الأمر الذي سيحسن الفولتية ويضع حدا للانقطاع المتقطع للتيار الكهربائي لا سيما خلال أوقات الذروة.وأضاف ان "بيروت الادارية ستستفيد ايضا من المحطة وبالتالي لن نضطر الى زيادة التقنين في معظم أحياء بيروت عن ثلاث ساعات يوميا خلال هذا الصيف بفعل الحمولة الزائدة".ومن معمل الجية الحراري، اطلع الحايك على أعمال الصيانة العامة الجارية من قبل الشركة الصانعة على مراجل ثلاث مجموعات من مجموعاته الخمس، والتي من المتوقع ان توضع في الخدمة في اوائل تموز المقبل ما يعني تشغيل المعمل بكامل طاقته خلال هذا الصيف.وأكد من دائرة بيت الدين ان "المؤسسة، ورغم كل المشاكل والعقبات التي تواجهها، لن تألو جهدا لتأمين أكبر قدر ممكن من الاستقرار في التيار الكهربائي، لا سيما خلال هذا الصيف".