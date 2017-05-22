لن تصدقوا ثمن فستان إيفانكا ترامب "المحتشم" الذي ارتدته في الرياض!

نفذ الفستان الذي ارتدته ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب في خلال زيارتها إلى السعودية من الأسواق فور ظهورها به يوم الجمعة 19 أيار/مايو في عاصمة المملكة الرياض، إذا جذبت من خلاله الأنظار إليها.

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وكان الفستان ضمن مجموعة Cédric Charlie البلجيكية، وهو من التصاميم التي عرضتها هذه العلامة التجاريّة في موسم ربيع وصيف 2017.

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وتتميز تلك المجموعة بالمزج بين اللون الأسود والأشجار والورود الملونة، وهو من الكريب والحرير الصناعي، ويقدر سعره بـ1490 دولارًا أميركيًا.

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وكان من الملفت ارتداء كل من زوجة ترامب وابنته ملابس فضفاضة طويلة وغير كاشفة.

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وفي هذا السياق قال وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير إن السعودية لم تشترط على زوجة ترامب وابنته ارتداء نمط محدد من الملابس، مؤكدًا: "نحن نرحب بأي نمط من الملابس".

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