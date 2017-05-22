بالصور - عرض أزياء في دبي يقلب المقاييس... للأقزام فقط!

عرض أزياء للأقزام فقط...

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LBCI News Lebanon

قامت مجموعة من النساء القصيرات القامة بتقديم عرض أزياء في دبي، محطمات بذلك الصور النمطية الخاصة بالمظهر.

والهدف من "عرض أزياء الأقزام العالمي" أن تسعى صناعة الموضة والأزياء إلى تلبية احتياجات الأقزام.

ويقام هذا العرض منذ عام 2014، لكن هذه هي المرة الأولى التي ينتقل فيها إلى الشرق الأوسط، في إطار جولة حول العالم.

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وتحاول المنظمة التي لا تبغى الربح شمل الجميع في عالم الموضة وليس فقط أصحاب مظهر معين.

واستضاف العرض "عارضات صغيرات القامة" لا يزيد طولهن عن 4 أقدام، أتين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والفلبين وإيطاليا وبلغاريا وروسيا.