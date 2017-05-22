اطلاق استراتيجية الجيش للطاقة المستدامة...الصراف: المشروع سيخفف الكثير من الأعباء المالية

أقيم في النادي العسكري المركزي - المنارة، حفل اطلاق استراتيجية الجيش للطاقة المستدامة والمياه الممولة من قبل الإتحاد الأوروبي، والمنفذة بالتعاون بين مديرية الهندسة في الجيش ومشروع "CEDRO"، بحضور وزير الدفاع يعقوب الصراف ممثلا كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك، وشخصيات رسمية ودبلوماسية وعسكرية.

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واعتبر الصراف ان "وضع هذا المشروع قيد التنفيذ، سيخفف عن كاهل الخزينة الكثير من الأعباء المالية، وسيفتح الباب أمام الشباب لايجاد فرص عمل تخفف من البطالة المستشرية وسيحقق إنجازا في الحد من تلوث البيئة".