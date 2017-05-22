آخر الأخبار
22 أيار 2017
Back

بيان القمة السعودية الأميركية: تأكيد على أهمية دعم جهود الدولة اللبنانية لفرض سيادتها ونزع سلاح حزب الله

بيان القمة السعودية الأميركية: تأكيد على أهمية دعم جهود الدولة اللبنانية لفرض سيادتها ونزع سلاح حزب الله Lebanon, news ,lbci ,أخبار تأكيد,الأميركية,السعودية,القمة,بيان,
episodes
بيان القمة السعودية الأميركية: تأكيد على أهمية دعم جهود الدولة اللبنانية لفرض سيادتها ونزع سلاح حزب الله
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً