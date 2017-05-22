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22 أيار 2017
22/05/2017 12:29:42
بيان القمة السعودية الأميركية: تأكيد على أهمية دعم جهود الدولة اللبنانية لفرض سيادتها ونزع سلاح حزب الله
بيان القمة السعودية الأميركية: تأكيد على أهمية دعم جهود الدولة اللبنانية لفرض سيادتها ونزع سلاح حزب الله
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LBCI News Lebanon
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