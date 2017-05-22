التصور النهائي لمطمري برج حمود والجديدة...كيف سيكون؟

لماذا النفايات ليست مفروزة خلافاً لدفتر شروط مجلس الإنماء والإعمار؟

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LBCI News Lebanon

هذا هو التصور النهائي لمشروع مطمري برج حمود والجديدة، تصوّر يُفترض أن يكتمل على أرض الواقع بعد 44 شهراً من بدء التنفيذ وسيؤدي إلى استصلاح أرضين لكل من بلديتي برج حمود والجديدة البوشرية السد...