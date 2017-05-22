أمن وقضاء
22 أيار 2017
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التصور النهائي لمطمري برج حمود والجديدة...كيف سيكون؟

لماذا النفايات ليست مفروزة خلافاً لدفتر شروط مجلس الإنماء والإعمار؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار البوشرية, برج حمود, مطمر,النفايات,لماذا النفايات ليست مفروزة خلافاً لدفتر شروط مجلس الإنماء والإعمار؟
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هذا هو التصور النهائي لمشروع مطمري برج حمود والجديدة، تصوّر يُفترض أن يكتمل على أرض الواقع بعد 44 شهراً من بدء التنفيذ وسيؤدي إلى استصلاح أرضين لكل من بلديتي برج حمود والجديدة البوشرية السد...
 
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