أمن وقضاء
22 أيار 2017
22/05/2017 12:34:02
التصور النهائي لمطمري برج حمود والجديدة...كيف سيكون؟
لماذا النفايات ليست مفروزة خلافاً لدفتر شروط مجلس الإنماء والإعمار؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار البوشرية, برج حمود, مطمر,النفايات,لماذا النفايات ليست مفروزة خلافاً لدفتر شروط مجلس الإنماء والإعمار؟
LBCI News Lebanon
هذا هو التصور النهائي لمشروع مطمري برج حمود والجديدة، تصوّر يُفترض أن يكتمل على أرض الواقع بعد 44 شهراً من بدء التنفيذ وسيؤدي إلى استصلاح أرضين لكل من بلديتي برج حمود والجديدة البوشرية السد...
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