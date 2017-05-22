بالصور - تزوجا في أغرب مكان!

إليكم قصة هذا الثنائي الطريفة...

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LBCI News Lebanon

اضطر ثنائي إلى إقامة حفل زفافه في مطار بريسبان الدولي في مدينة سيدني الأسترالية بعدما طرأ خلل على نظام فحص جوازات السفر، المستخدم عالميا.

وأدّى هذا الخلل إلى وقوف عدد كبير من الركاب في طوابير لا متناهية داخل المطار، غير أنّ الزوجين ستيفن وكيلي تمكنّا من إضفاء حالة من السعادة على الأجواء السائدة عندما قررا أن يعقدا قرانهما في الطبقة الرابعة من مبنى المطار.

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وانتشرت صور الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت الصور مراسم حفل الزفاف وحفل الاستقبال اللذين نظمهما العروسان لرواد المطار قبل ركوب طائرة لقضاء شهر العسل.

وارتدت كيلي فستانًا بسيطاً باللون الأبيض، أما ستيف فلم يتخل عن قميصه الأبيض. هذا وارتدت الإشبينات فساتين باللّون الزهري.

ولم يحضر عدد كبير من المدعوّين، بيد أنّ الركاب المنتظرين في المطار تمكّنوا من مشاهدة الحفل.

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