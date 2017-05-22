أمن وقضاء
22 أيار 2017
22/05/2017 20:18:33
تعرض للضرب من قبل عناصر أمنيين في ذوق مكايل...والسبب؟
حادث مع موكب دبلوماسي
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LBCI News Lebanon
تصرفات المواكب الأمنية والسياسية على الطرقات وتشبيحها على المواطنين لا تتوقف.
يوم السبت وعلى طريق ذوق مكايل في اتجاه بيروت، تعرض أحد المواطنين وهو ابن ضابط متقاعد في قوى الأمن الى الضرب من قبل عناصر أمنيين كانوا يواكبون شخصية دبلوماسية في لبنان.
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