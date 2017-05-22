تعرض للضرب من قبل عناصر أمنيين في ذوق مكايل...والسبب؟

حادث مع موكب دبلوماسي

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LBCI News Lebanon

تصرفات المواكب الأمنية والسياسية على الطرقات وتشبيحها على المواطنين لا تتوقف.



يوم السبت وعلى طريق ذوق مكايل في اتجاه بيروت، تعرض أحد المواطنين وهو ابن ضابط متقاعد في قوى الأمن الى الضرب من قبل عناصر أمنيين كانوا يواكبون شخصية دبلوماسية في لبنان.