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22 أيار 2017
22/05/2017 13:37:40
رئيس اتحاد كرة السلة للـLBCI : تأجيل مباراة الرياضي والهومنتمن التي كانت مقررة اليوم كان لاسباب فنية والفريقان أكدا التزامهما انهاء البطولة على أرض الملعب
رئيس اتحاد كرة السلة للـLBCI : تأجيل مباراة الرياضي والهومنتمن التي كانت مقررة اليوم كان لاسباب فنية والفريقان أكدا التزامهما انهاء البطولة على أرض الملعب
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