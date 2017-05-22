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22 أيار 2017
22/05/2017 13:51:17
الوفد اللبناني بعد لقائه فريق عمل ماركو روبيو في واشنطن: انسوا ما سرب عن مسودة عقوبات فهي ليست صحيحة ولم يوضع أي اقتراح قانون بعد
الوفد اللبناني بعد لقائه فريق عمل ماركو روبيو في واشنطن: انسوا ما سرب عن مسودة عقوبات فهي ليست صحيحة ولم يوضع أي اقتراح قانون بعد
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LBCI News Lebanon
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