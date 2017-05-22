بالفيديو- رغم اعتراض نتانياهو وترامب...التقط النائب الاسرائيلي السلفي

نجح النائب الاسرائيلي اورن حزان المعروف بفضائحه، في التقاط صورة "سيلفي" مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال حفل الاستقبال الرسمي في مطار بن غوريون، ما اثار سلسلة من التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يكن يفترض ان يقترب حزان من ترامب لهذه الدرجة خلال حفل الاستقبال، بحسب وزارة الخارجية التي أعلنت انه "تسلل" الى الصف الاول بين المسؤولين الكبار الذين حضروا للترحيب بترامب.

وفي لقطات بثت عبر القنوات التلفزيونية الاسرائيلية، يقوم حزان، العضو في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو، باخراج هاتفه من جيبه ويقترح على الرئيس الاميركي اخذ صورة سيلفي. ويتبادل ترامب نظرات الحيرة مع نتانياهو الذي يسعى عبثا بيده لمنع حزان من خرق البروتوكول.

وخلال بضع ساعات، حصدت الصورة مع ترامب 16 الف اعجاب على صفحة فيسبوك الخاصة بالنائب. لكنها اثارت ايضا غضب بعض مستخدمي الانترنت وبعض اعضاء حزب الليكود.