زاسبكين: روسيا تسعى لتوثيق التعاون مع لبنان

اقام سفير روسيا في لبنان الكسندر زاسبكين وعقيلته حفل استقبال في فندق الكورال بيتش لمناسبة العيد الوطني لبلاده، حضره ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي بزي، ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير الاتصالات جمال الجراح، الرئيس حسين الحسيني، ممثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المطران بولس مطر.

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وقال زاسبكين: "على الصعيد الدولي تسعى روسيا الى تنقية الاجواء العالمية والاقليمية وايجاد الحلول السياسية للنزاعات والتركيز على القضية الفلسطينية وتطرح مبادرات سلمية وتكافح الارهاب الدولي بالتعامل مع الشركاء وبدرجة اولى مع الجيش السوري الصامد وحلفائه".

وأضاف: "نقدر تقديرا عاليا المواقف الشجاعة للجيش اللبناني الذي يدافع عن الارض والاستقرار للبلاد، كما تسعى روسيا الى توثيق التعاون مع لبنان في كافة المجالات وتوطيد الصلات التاريخية بين الشعبين الروسي واللبناني."