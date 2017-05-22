إخلاء مطار سويدي بعد تحذير من وجود قنبلة

أخلت السلطات السويدية مطارا خارج مدينة جوتنبيرغ غرب البلاد، بعدما ظهرت إشارات على وجود متفجرات في حقيبة في صالة الوصول.

وعلق المطار الذي يقع خارج ثاني أكبر مدن البلاد مغادرة آخر رحلاته وأخلى صالة الوصول بعدما بدا أن الحقيبة التي تركت قرب مكتب الاستعلامات تحتوي على متفجرات.

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وقال المسؤول الإعلامي لشركة سويدافيا المشغلة للمطار اندريش بورلس: "أعلنّا عن الحقيبة ولم يأت أحد لاستلامها. أظهر فحص بعد ذلك إشارات على أنها قد تحتوي على متفجرات".

وأضاف ألا أدلة على وجود متفجرات بها بالفعل وأن ليس هناك تهديدات معروفة ضد المطار.

وتوجه خبراء المتفجرات بالشرطة للمطار للتحقق من الحقيبة.