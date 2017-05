يد الارهاب تضرب بريطانيا...كيف وقع هجوم مانشستر؟

داعش يتبنى

اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن اعتداء مانشستر في شمال غرب انكلترا الذي استهدف حفلا غنائيا كانت تحييه الفنانة أريانا غراندي وأسفر عن 22 قتيلا بينهم "الكثير من الشباب والاطفال" واصابة 59 آخرين بجروح.



وفي هذا الاطار، كشفت الشرطة ان منفذ الهجوم يدعى سلمان عبيدي (22 عاما) في وقت تحدثت معلومات بأنه يتحرد من اصول ليبية.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت أنها ألقت القبض على شاب في الثالثة والعشرين للاشتباه بعلاقته بالهجوم.



وفيما أعلنت الشرطة البريطانية أن الهجوم نفذه شخص واحد قتل بينما كان يفجر عبوة ناسفة، أشارت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الى إن السلطات تتعامل مع الحادث باعتباره "هجوما إرهابيا" وتعمل من أجل كشف تفاصيله.



يذكر، أن قاعة مانشستر أرينا للحفلات تتسع لنحو 21 ألف شخص حيث كانت المغنية الأميركية تحيي حفلا أمام جمهور ضم عددا كبيرا من الأطفال.



ولاحقا أعربت الفنانة أريانا غراندي في تغريدة عبر موقع "تويتر" عن أسفها وحزنها الشديد قائلة ان ما من كلمات تعبر عن خزنها نتيجة الانفجار.



BREAKING NEWS: Another shocking video has been uploaded from the Greater Manchester Terror Attacks. #manchester #ManchesterTerroristAttack pic.twitter.com/z1EbRe0RaO — KR-BLIGHT (@KRBLIGHT) May 23, 2017

Footage from #Manchester..

Moment the bomb goes off. pic.twitter.com/zchCFdEQj5 — Dying Continent (@JimMoriarty36) May 23, 2017