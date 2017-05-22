الجيش الأميركي: غارة في اليمن تقتل 7 من أعضاء القاعدة

الهدف الأساسي للغارة هو جمع معلومات...

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LBCI News Lebanon

أعلن الجيش الأميركي إنه نفذ غارة استهدفت مجمعا لتنظيم القاعدة في اليمن صباح اليوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل سبعة متشددين وقال مسؤولان أميركيان إن الهدف الأساسي للغارة هو جمع معلومات.

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وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن متشددي تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب قُتلوا "بنيران أسلحة صغيرة وضربات جوية بذخائر دقيقة التوجيه" في محافظة مأرب بدعم من الحكومة اليمنية.وقال المسؤولان الأميركيان لرويترز، إن الدلائل الأولية تشير إلى عدم وجود إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأميركية وإن الغارة نفذت على بعد نحو 40-45 كيلومترا إلى الشمال من موقع غارة أميركية في أواخر كانون الثاني كانت قد أثارت جدلا.