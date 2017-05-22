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22 أيار 2017
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الجيش الأميركي: الغارة قتلت 7 من متشددي القاعدة بنيران أسلحة صغيرة وضربات جوية بذخائر دقيقة التوجيه في محافظة مأرب

الجيش الأميركي: الغارة قتلت 7 من متشددي القاعدة بنيران أسلحة صغيرة وضربات جوية بذخائر دقيقة التوجيه في محافظة مأرب Lebanon, news ,lbci ,أخبار قتلت,الغارة,الأميركي,الجيش,
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الجيش الأميركي: الغارة قتلت 7 من متشددي القاعدة بنيران أسلحة صغيرة وضربات جوية بذخائر دقيقة التوجيه في محافظة مأرب
 
 
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