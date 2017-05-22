3 مخالفات فاضحة في الـ"بيال"...ما هي؟ ومن هم المخالفون؟

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علمت صحيفةبتسجيل ثلاث مخالفات بناء فاضحة في منطقة البيال من دون الحصول على تراخيص بناء.وذكرت المعلومات أنّ إحدى المخالفات تضمنت إنشاء طابق بأكمله فوق نادٍ الملهى الليلي هو "The one" الذي يعود لمالكه شفيق الخازن.وكشفتأنّ المخالفة الثانية فتعود لعلي صالح الذي يُشيّد ملهى ليلياً سيُطلق عليه اسم "Garden View" ولا يملك أي ترخيص يُجيز له القيام بأيّ أعمال.أما الخرق الثالث الذي سُجِّل بحسب، هو عبارة عن نادٍ صحّي ورياضي سيُطلق عليه اسم "Mercury Club" يملكه كريم العرب، ابن مسؤول أمن الرئيس سعد الحريري.