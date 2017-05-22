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تحدثت مصادر معنية بالملف الانتخابي عن حركة مكثّفة سيقوم بها الحريري في كل الاتجاهات توصلا الى توافق، وذلك تجنّباً للوقوع في المحظور اي الفراغ.وقالت المصادر لـ: "ان ما يوجب التسريع هو ان الامور لم تعد فضفاضة على ما كان جارياً في الاسابيع الاخيرة، بل صارت ضيقة.الّا انّ كل الصورة باتت واضحة بشبه توافق حتى الآن على اعتماد القانون النسبي في واحدة من ثلاث صيغ: امّا نسبية على اساس 13 دائرة، او نسبية في 14 دائرة، او نسبية في 15 دائرة. من دون صوت تفضيلي، او مع صوت تفضيلي على ان يكون هذا الصوت مقيّداً في القضاء".