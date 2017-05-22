موسكو تعمل على إعداد اجتماع لدعم لبنان

ما الهدف منه؟

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LBCI News Lebanon

أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين ان روسيا تسعى الى توثيق التعاون مع لبنان في كافة المجالات وتوطيد الصلات التاريخية بين الشعبين الروسي واللبناني.



وشدد زاسبكين خلال حفل استقبال لمناسبة العيد الوطني لبلاده، على أن روسيا تسعى الى تنقية الاجواء العالمية والاقليمية وايجاد الحلول السياسية للنزاعات والتركيز على القضية الفلسطينية وتكافح الارهاب الدولي بالتعامل مع الشركاء وبدرجة اولى مع الجيش السوري الصامد وحلفائه.

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