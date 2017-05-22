موسكو تعمل على إعداد اجتماع لدعم لبنان

أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين ان روسيا تسعى الى توثيق التعاون مع لبنان في كافة المجالات وتوطيد الصلات التاريخية بين الشعبين الروسي واللبناني.
وشدد زاسبكين خلال حفل استقبال لمناسبة العيد الوطني لبلاده، على أن روسيا تسعى الى تنقية الاجواء العالمية والاقليمية وايجاد الحلول السياسية للنزاعات والتركيز على القضية الفلسطينية وتكافح الارهاب الدولي بالتعامل مع الشركاء وبدرجة اولى مع الجيش السوري الصامد وحلفائه.
وفي هذا السياق، أعلنت صحيفة "الأخبار"
أن موسكو تعمل على إعداد اجتماع جديد لمجموعة العمل الدولية من أجل دعم لبنان، والهدف هو إصدار تنبيهٍ للأطراف اللبنانية المختلفة وضرورة عدم الوقوع في الفراغ والحفاظ على الدولة، في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ المنطقة.