اسرار الصحف 23-5-2017

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يقالإنّ أجهزة أمنية إقليمية ودولية ترصد مجموعة من رجال الأعمال الذين يدورون في فلك النظام السوري على خلفية تورّطهم مع عصابات من المافيا في تهريب آثار سورية إلى عدد من الدول.قال مرجع سياسي إن الملف الإنتخابي وخلافاً لكل ما يقال، لم يدخل دائرة الإيجابية إذ إن كل ما يجري ما هو إلّا "علك بعلك".قال زعيم سياسي تعليقاً على القمة الأميركية - العربية في السعودية:"لم يعد هناك وجود لشيء إسمه القضية الفلسطينية".إستبعد سفير لبناني سابق أن يبقى "حزب الله" مكتوفاً بعد قمة الرياض إلّا أنه استدرك بالقول: لن يفتعل حرباًتمنى نائب في تيار المستقبل أمام بعض زواره أمس لو تصل إلى تياره "طرطوشة" من الكرم السعودي غير المسبوق، وقال: نحن على أبواب انتخابات نيابية، وقد عوّدنا جمهورنا على انتظار مواسم الانتخابات لكي يصيبه شيء من العطاءات، ولا نستطيع أن نغيّر هذه العادات، خصوصاً أنّ تيارنا ليس في أحسن أحواله على امتداد الساحات التي يتواجد فيها…