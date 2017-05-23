اسرار
23 أيار 2017
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اسرار الصحف 23-5-2017

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اسرار الصحف 23-5-2017
المستقبل 

يقال
 
إنّ أجهزة أمنية إقليمية ودولية ترصد مجموعة من رجال الأعمال الذين يدورون في فلك النظام السوري على خلفية تورّطهم مع عصابات من المافيا في تهريب آثار سورية إلى عدد من الدول. 


الجمهورية 

قال مرجع سياسي إن الملف الإنتخابي وخلافاً لكل ما يقال، لم يدخل دائرة الإيجابية إذ إن كل ما يجري ما هو إلّا "علك بعلك". 
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قال زعيم سياسي تعليقاً على القمة الأميركية - العربية في السعودية:"لم يعد هناك وجود لشيء إسمه القضية الفلسطينية". 

إستبعد سفير لبناني سابق أن يبقى "حزب الله" مكتوفاً بعد قمة الرياض إلّا أنه استدرك بالقول: لن يفتعل حرباً 


البناء 

تمنى نائب في تيار المستقبل أمام بعض زواره أمس لو تصل إلى تياره "طرطوشة" من الكرم السعودي غير المسبوق، وقال: نحن على أبواب انتخابات نيابية، وقد عوّدنا جمهورنا على انتظار مواسم الانتخابات لكي يصيبه شيء من العطاءات، ولا نستطيع أن نغيّر هذه العادات، خصوصاً أنّ تيارنا ليس في أحسن أحواله على امتداد الساحات التي يتواجد فيها…
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