تكشف مصادر ديبلوماسية لـ" عمّا تسمّيه أربع نتائج عملية لقمة الرياض، تبرهن انها تؤسس لمرحلة جديدة ستكون لها وقائع مادية ملموسة على ساحات الاشتباك السعودي مع ايران، وذلك خلال الفترة المقبلة المنظورة والمتوسطة.وبحسب هذه المصادر فإنّ هذه النتائج الاربع تمّ العمل على صوغها والاتفاق عليها، بعيداً من الاضواء بين الرياض وواشنطن، وهي تشكّل ما يمكن تسميته مبادئ العمل الاستراتيجي للطرفين في مواجهة طهران وإرغام روسيا على الالتحاق بالتحالف العربي ـ الاسلامي ـ الاميركي لضرب إرهاب "داعش" ونفوذ ايران على حدّ سواء في المشرق العربي.