مجلس الأمن يدين التجربة الصاروخية الكورية الشمالية

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أدان مجلس الأمن الدولي "بشدّة" التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الأحد، متوعّداً بيونغ يانغ بتشديد العقوبات عليها.وفي بيان جماعي دعمته الصين حليفة بيونغ يانغ، طلب المجلس من لجنة العقوبات التابعة له مضاعفة الجهود لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها في العام الماضي.كذلك، وافق المجلس على "اتخاذ مزيد من الإجراءات المهمة بما في ذلك العقوبات" لإجبار كوريا الشمالية على وضع حد "لسلوكها المزعزع للاستقرار بدرجة كبيرة".وطلب المجلس من بيونغ يانغ عدم "إجراء مزيد من التجارب النووية والبالستية"، حاضّاً النظام الشيوعي على أن يُظهر "بشكل فوري التزاما صادقا بنزع السلاح النووي من خلال اجراءات ملموسة".