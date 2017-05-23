بعد هجوم مانشستر...تنديد وتعليق حملات الانتخابية

اتفقت الأحزاب السياسية في بريطانيا على تعليق الحملات الانتخابية حتى إشعار آخر في أعقاب انفجار في مانشستر أودى بحياة 19 شخصا في حفل للمغنية الأميركية أريانا غراندي.
وقال جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، في بيان إنه تحدث إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي وإنهما اتفقا على تعليق جميع الحملات لانتخابات الثامن من حزيران.
وأعلنت ماي ان الاعتداء كان يهدف الى التسبب بسقوط "أكبر عدد من الضحايا"، وأن المهاجم تصرف "بدم بارد" عندما استهدف اطفالا، مضيفة ان الشرطة تعتقد انها تعرف هويته لكنها لن تكشف عنها في الوقت الحالي ما دام التحقيق مستمرا.
الى ذلك، ندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالعمل الارهابي الجبان بعد اعتداء مانشستر.
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن استعداده لتعزيز مكافحة الارهاب مع لندن بعد الاعتداء غير الانساني.
وأعربت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عن حزنها وصدمتها.
واشار نائب رئيس الوزراء التركي للـ LBCI الى أنه يدين بشدة اي اعتداء بغض النظر عن خلفياته والارهاب مشكلة عالمية ونحن بحاجة الى تعاون وتضامن دولي لوقف التطرف
واستنكرت إيران الهجوم لكنها قالت في تلميح للتعاون الأمني الغربي مع دول الخليج "إن التحالفات المصطنعة" لا تقضي على مثل هذه التهديدات.