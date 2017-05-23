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23 أيار 2017
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الشرطة البريطانية: ارتفاع حصيلة القتلى في اعتداء مانشستر الى 22 قتيلا والهجوم نفذه شخص واحد لقي حتفه

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الشرطة البريطانية: ارتفاع حصيلة القتلى في اعتداء مانشستر الى 22 قتيلا والهجوم نفذه شخص واحد لقي حتفه
 
 
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